Юрченко согласился играть за сборную Армении

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко будет выступать за сборную Армении. Об этом сообщил президент федерации футбола этой страны Рубен Айрапетян.
– К сборной присоединится Юрченко, он уже официально принял приглашение сборной Армении, – приводит news.am слова Айрапетяна.
Мама голкипера – армянка по национальности. Ему неоднократно предлагалось выступать за Армению, но ранее обладатель Кубка России-2017/18 отвечал отказом.
Дополнительная информация
https://sport.news.am/rus/news/88951/ruben-hayrapetyan-huys-unem-or-nor-ishkhanutyunn-el-kajakci-haykakan-futbolin.html
А-спид
А что делать? У нас в сборную тянут таких бездарностей как Селехов только за то что он из Спартака - а на голову более сильный Юрченко даже не рассматривался.
17:40
Albertozi
Уговаривали небось?звезда же
17:34
artvital
К Березовскому в компанию...
17:22