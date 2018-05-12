17:13 | Футбол — РФПЛ

Юрченко согласился играть за сборную Армении

Давид ЮРЧЕНКО. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Давид ЮРЧЕНКО. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Голкипер "Тосно" Давид Юрченко будет выступать за сборную Армении. Об этом сообщил президент федерации футбола этой страны Рубен Айрапетян.

– К сборной присоединится Юрченко, он уже официально принял приглашение сборной Армении, – приводит news.am слова Айрапетяна.

Мама голкипера – армянка по национальности. Ему неоднократно предлагалось выступать за Армению, но ранее обладатель Кубка России-2017/18 отвечал отказом.

Дополнительная информация

https://sport.news.am/rus/news/88951/ruben-hayrapetyan-huys-unem-or-nor-ishkhanutyunn-el-kajakci-haykakan-futbolin.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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А-спид

А что делать? У нас в сборную тянут таких бездарностей как Селехов только за то что он из Спартака - а на голову более сильный Юрченко даже не рассматривался.

17:40

Albertozi

Уговаривали небось?звезда же

17:34

artvital

К Березовскому в компанию...

17:22

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