Юрченко согласился играть за сборную Армении

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко будет выступать за сборную Армении. Об этом сообщил президент федерации футбола этой страны Рубен Айрапетян.

– К сборной присоединится Юрченко, он уже официально принял приглашение сборной Армении, – приводит news.am слова Айрапетяна.

Мама голкипера – армянка по национальности. Ему неоднократно предлагалось выступать за Армению, но ранее обладатель Кубка России-2017/18 отвечал отказом.