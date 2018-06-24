Вратарь Давид Юрченко прибыл в расположение "Енисея", сообщает Твиттер клуба. Голкипер в минувшем сезоне защищал цвета "Тосно" и выиграл в его составе Кубок Росии. Ранее стало известно, что тосненцы не получили лицензию на сезон и были расформированы.

Ранее Юрченко защищал цвета ряда российских клубов, включая "Крылья Советов", "Уфу" и "Анжи". "Енисей" в новом сезоне впервые в истории выступит в премьер-лиге.