Юрченко может начать выступать за сборную Армении

Федерация футбола Армении (ФФА) на своем официальном сайте сообщила, что вратарь "Тосно" Давид Юрченко может начать выступления в составе национальной сборной.

– Федерация футбола Армении продолжит работу над приглашением Юрченко в сборную, а также надеется, что все проблемы голкипера будут решены, – отмечается в сообщении.

Ранее 31-летний Юрченко, который имеет российское и армянское гражданства, сообщил, что хотел бы начать выступать за сборную Армении, однако для этого нужно решить ряд вопросов, связанных с его действующим контрактом.