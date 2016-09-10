Юран и Шмаров отличились за ветеранов "Спартака"

Команда ветеранов, составленная на базе "Спартака", приняла участие в товарищеском матче, посвященном открытию после реконструкции сергиево-посадского стадиона "Луч", информирует официальный сайт красно-белых. В красно-белой форме сыграли спартаковцы Сметанин, Вл. Букиевский, Зенков, Мамедов, Хлестов, Кечинов, Кужлев, Шмаров и Юран, а кроме них – Цвейба, Саматов и Семшов. Их матч со сборной ветеранов Сергиева Посада завершился вничью – 4:4. Голы в составе гостей на счету Саматова (2), Шмарова и Юрана.