13:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юран и Шмаров отличились за ветеранов "Спартака"

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Команда ветеранов, составленная на базе "Спартака", приняла участие в товарищеском матче, посвященном открытию после реконструкции сергиево-посадского стадиона "Луч", информирует официальный сайт красно-белых. В красно-белой форме сыграли спартаковцы Сметанин, Вл. Букиевский, Зенков, Мамедов, Хлестов, Кечинов, Кужлев, Шмаров и Юран, а кроме них – Цвейба, Саматов и Семшов. Их матч со сборной ветеранов Сергиева Посада завершился вничью – 4:4. Голы в составе гостей на счету Саматова (2), Шмарова и Юрана.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/94061/

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