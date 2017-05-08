Юхан Гераскин: "Главная причина чемпионства "Спартака" – семейная обстановка"

Технический директор "Спартака" Юхан Гераскин поздравил журналистов и болельщиков с победой команды в премьер-лиге. Он подчеркнул, что главной причиной чемпионства стала семейная обстановка в коллективе.

Красно-белые обеспечили себе победу в премьер-лиге за три тура до окончания чемпионата после того, как питерцы уступили на своем поле грозненской команде. Это чемпионство стало для "Спартака" первым с 2001 года.

– Хочу всех лично поздравить с таким событием, – подчеркнул Гераскин.

– В чем главная причина чемпионства?

– Семейная обстановка в команде. Как все объединилось!