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Юхан Гераскин: "Главная причина чемпионства "Спартака" – семейная обстановка"

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Технический директор "Спартака" Юхан Гераскин поздравил журналистов и болельщиков с победой команды в премьер-лиге. Он подчеркнул, что главной причиной чемпионства стала семейная обстановка в коллективе.

Красно-белые обеспечили себе победу в премьер-лиге за три тура до окончания чемпионата после того, как питерцы уступили на своем поле грозненской команде. Это чемпионство стало для "Спартака" первым с 2001 года.

– Хочу всех лично поздравить с таким событием, – подчеркнул Гераскин.

– В чем главная причина чемпионства?

– Семейная обстановка в команде. Как все объединилось!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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