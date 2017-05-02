Йовичича вызвали на заседание КДК

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что на заседание комитета приглашен полузащитник "Амкара" Бранко Йовичич, получивший красную карточку за фол на Хорене Байрамяне в матче 26-го тура чемпионата России.

- По матчу "Ростов" - "Амкар" рассмотрим использование болельщиками хозяев пиротехники и удаление игрока пермяков Йовичича, - сказал Григорьянц. - Футболист приглашен на заседание комитета. Будем изучать видео эпизода. В рапорте формулировка следующая: удар соперника ногой с использованием шипов в область голени. (Сергей АСТАХОВ)