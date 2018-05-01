15:31 | Футбол — РФПЛ

YouTube-канал "Зенита" - 15-й в апреле по числу просмотров среди всех европейских клубов

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В апреле видео на YouTube-канале "Барселоны" были просмотрены 20 024 147 раз, что является лучшим результатом среди всех европейских клубов, сообщает Deportes&Finanzas. "Зенит" показал 15-й результат с 1 703 332 просмотрами.

Петербургский клуб  в рейтинге обошел "Марсель" (1 633 008), ПСВ (1 570 770), "Тоттенхэм" (1 488 342), "Рому" (1 273 129) и "Интер" (949 533).


 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ЗЮК:

0,7 в одно рыло,ты бы для начала вытащил 0.7 из своего горла,а то не очень понятен ход твоих мыслей.

17:07

0,7 в одно рыло

ЗЮК: Народ смотрит на потуги бомжей,как юмористическое шоу.Интервью Заболотного-это вообще за гранью.Поводов для гордости всё меньше,целая команда восьмиклассников помогла поднять канал на 15 место. ------------- Какой народ? Быдло, болеющее за тарасовскую ферму? Так это разве народ, животные одни..

16:52

ЗЮК:

Народ смотрит на потуги бомжей,как юмористическое шоу.Интервью Заболотного-это вообще за гранью.Поводов для гордости всё меньше,целая команда восьмиклассников помогла поднять канал на 15 место.

16:40

0,7 в одно рыло

А где навозные? На каком месте "самы супер-пупер популярные"? PS Зашел на их канал, чуть не проблевался..

16:04

Коновал и бомжедав

У-ха-ха! Не угомонятся никак строители " потемкинских деревень". Они же нам про небывалый рост ВВП при умирающих остатках советской промышленности рассказывают...

15:52

баламошка

Узнали количество школоты в нашей стране. Дальше чё?! Митяй, Повар и Баламошко болеют за Спартак. Идите все на ...))

15:46

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