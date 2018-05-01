YouTube-канал "Зенита" - 15-й в апреле по числу просмотров среди всех европейских клубов

В апреле видео на YouTube-канале "Барселоны" были просмотрены 20 024 147 раз, что является лучшим результатом среди всех европейских клубов, сообщает Deportes&Finanzas. "Зенит" показал 15-й результат с 1 703 332 просмотрами.
Петербургский клуб в рейтинге обошел "Марсель" (1 633 008), ПСВ (1 570 770), "Тоттенхэм" (1 488 342), "Рому" (1 273 129) и "Интер" (949 533).
📲 TOP 20 football clubs in Europe ranked by #YouTube views (april 2018)– Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 1 мая 2018 г.
🇬🇧6,🇮🇹3,🇪🇸3,🇳🇱3,🇩🇪2,🇫🇷2,🇷🇺1
1.@FCBarcelona
2.@LFC
3.@realmadrid
4.@ManCity
5.@FCBayern
6.@ManUtd
7.@AFCAjax
8.@RealBetis
9.@Arsenal
10.@PSG_inside pic.twitter.com/U4VzkvSyoN
ЗЮК:
0,7 в одно рыло,ты бы для начала вытащил 0.7 из своего горла,а то не очень понятен ход твоих мыслей.
17:07
0,7 в одно рыло
ЗЮК: Народ смотрит на потуги бомжей,как юмористическое шоу.Интервью Заболотного-это вообще за гранью.Поводов для гордости всё меньше,целая команда восьмиклассников помогла поднять канал на 15 место. ------------- Какой народ? Быдло, болеющее за тарасовскую ферму? Так это разве народ, животные одни..
16:52
ЗЮК:
Народ смотрит на потуги бомжей,как юмористическое шоу.Интервью Заболотного-это вообще за гранью.Поводов для гордости всё меньше,целая команда восьмиклассников помогла поднять канал на 15 место.
16:40
0,7 в одно рыло
А где навозные? На каком месте "самы супер-пупер популярные"? PS Зашел на их канал, чуть не проблевался..
16:04
Коновал и бомжедав
У-ха-ха! Не угомонятся никак строители " потемкинских деревень". Они же нам про небывалый рост ВВП при умирающих остатках советской промышленности рассказывают...
15:52
баламошка
Узнали количество школоты в нашей стране. Дальше чё?! Митяй, Повар и Баламошко болеют за Спартак. Идите все на ...))
15:46