YouTube-канал "Зенита" - 15-й в апреле по числу просмотров среди всех европейских клубов

В апреле видео на YouTube-канале "Барселоны" были просмотрены 20 024 147 раз, что является лучшим результатом среди всех европейских клубов, сообщает Deportes&Finanzas. "Зенит" показал 15-й результат с 1 703 332 просмотрами.

Петербургский клуб в рейтинге обошел "Марсель" (1 633 008), ПСВ (1 570 770), "Тоттенхэм" (1 488 342), "Рому" (1 273 129) и "Интер" (949 533).



