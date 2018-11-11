10:40 | Футбол — РПЛ

Йон Гудни Фьолусон: "Краснодар" настраивается на "Енисей" серьезным образом"

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Защитник "Краснодара" Йон Гудни Фьолусон признался, что его команда настраивается на серьезный домашний матч 14-го тура чемпионата России с "Енисеем".

– Нам нужно помнить, что за каждую победу дают три очка, и не имеет значения, кого ты обыграл – лидера или аутсайдера, – цитирует Фьолусона Твиттер "Краснодара". Поэтому настраиваемся на "Енисей" серьезным образом.

 

"Краснодар" – "Енисей": чемпионат России по футболу, 11 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 16.00 (мск).

Краснодар – Енисей

 

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