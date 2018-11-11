Йон Гудни Фьолусон: "Краснодар" настраивается на "Енисей" серьезным образом"

Защитник "Краснодара" Йон Гудни Фьолусон признался, что его команда настраивается на серьезный домашний матч 14-го тура чемпионата России с "Енисеем".
– Нам нужно помнить, что за каждую победу дают три очка, и не имеет значения, кого ты обыграл – лидера или аутсайдера, – цитирует Фьолусона Твиттер "Краснодара". – Поэтому настраиваемся на "Енисей" серьезным образом.
🔥#MatchDay 🔥 сегодня!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 11 ноября 2018 г.
⚽ #КраснодарЕнисей
🏆 14 тур РПЛ @rfpl
📍 Краснодар
🏟️ "Краснодар"
🗓️ 11 ноября
🕟 16:00
📺 "Матч Наш Спорт"#ВпередБыки pic.twitter.com/JxwBD80LgC
"Краснодар" – "Енисей": чемпионат России по футболу, 11 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 16.00 (мск).
Загрузка...