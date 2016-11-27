Йоан Молло: "Завтра все мысли будут о "Спартаке", а холод - не проблема"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло после матча 15-го тура чемпионата России с "Томью" (3:0) в интервью клубной пресс-службе отметил, что очень рад этому результату. По словам автора дубля, для него холод не проблема.

– Команде стало легче психологически после такой крупной победы?

– Конечно! "Крылья" растеряли много очков, а они нам очень нужны. Можно сказать, что настраивались на эту встречу, как на последний бой. Мы понимали, что матч с "Томью" для нас очень важен и побеждать просто необходимо. Задача выполнена, и на данный момент я счастлив. Но уже завтра все наши мысли будут о матче со "Спартаком", с которым нам предстоит сыграть через четыре дня.

– В конце матча вас буквально трясло от холода...

– Да, сегодня мне было очень холодно. Но для меня это не проблема, и к такой погоде я готов.

– Это лучший матч за "Крылья"?

– Я думаю, что нет. Просто сегодня я был эффективным. В игре с "Томью" было много шансов для того, чтобы бить по воротам, и поэтому удалось забить два гола.

– Вадим Скрипченко внес много изменений в игру "Крыльев"?

– Он поменял систему. Это футбол. Кто-то побеждает, а кто-то нет.

– Во Франции приходилось играть в такую в погоду?

– Один раз. Тогда мы тоже выиграли 3:0, и я забил гол. Кстати, я думаю, что сегодня снег принёс нам удачу.