Йоан Молло: "Я очень много работал, чтобы попасть в "Зенит"

Новичок "Зенита" полузащитник Йоан Молло заявил, что мечтал попасть в клуб из Санкт-Петербурга. Сегодня 27-летний француз перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов", контракт с игроком рассчитан на 3,5 года. В текущем сезоне премьер-лиги француз провел за волжан 12 матчей, забил пять голов и отдал 3 результативные передачи.

– Я счастлив быть здесь, – цитирует сайт "Зенита" Молло. – Быть в такой большой команде и ощущать себя игроком такого клуба – мечта каждого футболиста. Сегодня я здесь, и я очень много работал для того, чтобы сюда попасть. И то, что я здесь, наверное, что-то значит. В футболе у меня осталось очень много целей, и мой путь только начинается. Надеюсь добиться с "Зенитом" того, чего я хочу достичь в европейском футболе.

Для меня очень важно, что тренер меня знал. И важно, что он ждал меня здесь. Если две стороны – и клуб, и я, хотели этого, то это самое главное. Успешные матчи против "Зенита"? Да, это был особенный настрой на вашу, то есть уже нашу команду. У меня такой стиль игры, что против более сильных команд я хочу доказать еще больше. Когда играю против лучших, я более мотивирован.