Йоан Молло: "Я хочу говорить по-русски - это очень важно для меня"

Новичок "Зенита" полузащитник Йоан Молло заявил, что каждый день занимается изучением русского языка, а также отметил, что не может назвать свою любимую игровую позицию. Сегодня 27-летний француз перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов", контракт с игроком рассчитан на 3,5 года. В текущем сезоне премьер-лиги Молло провел за волжан 12 матчей, забил пять голов и отдал 3 результативные передачи.

– Думаю, что назвать место, где я предпочитаю играть, будет ошибкой, – цитирует сайт "Зенита" Молло. – Я буду играть там, где будет требовать тренер и команда. Я люблю как можно чаще быть с мячом. Все зависит от того, какой стиль игры будет ставить тренер – использовать больше мою скорость или контроль мяча. Когда я был в "Крыльях" и мы играли в пять защитников, я больше использовал свою технику. И с новым тренером я использовал все свои сильные качества.

Я хочу говорить по-русски, поскольку это очень важно для меня. Каждый день я стараюсь узнавать что-то новое, но дается это нелегко. Наверное, жителям России понравится, если я буду говорить на вашем языке. Выбрал ли я себе игровой номер? Да, 24.