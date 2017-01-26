Йоан Молло: "В детстве я ненавидел футбол"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло заявил, что в детстве ненавидел футбол. Однако отец привил ему страсть к этому виду спорта и стал его первым тренером.

– Я ненавидел футбол, когда только начинал играть, – цитирует пресс-служба клуба Молло. – Я занимался единоборствами, баскетболом, другими видами спорта. Мой отец был моим первым футбольным тренером. Я тренировался с ним по 2 - 3 раза в день, чтобы он был доволен. Но мне футбол в тот момент совсем не нравился. Я жил в Марселе и как-то раз увидел по телевизору игру местного "Олимпика". И тут я сказал отцу: "Я хочу играть за этот клуб!". Он очень удивился, но уже на следующий день я присоединился к команде. Думаю, мой отец заразил меня страстью к футболу. Он подталкивал меня к этой игре. Например, он говорил, что если я буду играть, стараться, то он купит мне игровую приставку. Ну и, конечно, я соглашался и шел играть. В общем, все сложилось: и настрой, и желание. Это было правильное начало карьеры.