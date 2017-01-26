Йоан Молло: "Стать новым Халком для "Зенита"? Я другой человек"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло, присоединившийся к команде этой зимой, не намерен становиться новым Халком. Тем не менее, он готов помочь сине-бело-голубым выиграть чемпионат России.

– Способен ли я стать новым Халком для "Зенита"? Ох, не знаю. Я другой человек, – цитирует пресс-служба клуба Молло. – Если мы скажем, что я претендую на роль Халка, это будет ошибкой. Мне хочется быть собой. Буду стараться делать все ради интересов команды. Понимаю, что я пока не тот человек, кто спасает команду, я всего лишь один из новичков, который сделает все, чтобы помочь "Зениту" выиграть титул. Мне не хочется быть звездой, я просто надеюсь стать частью команды и осуществить свою мечту.