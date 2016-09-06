Йоан Молло: "Сезон в "Крыльях" мне запомнился с положительной стороны и в плане футбола, и в плане жизни в России"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло выразил удовлетворение от возвращения в клуб. Напомним, что Молло в последний день летнего трансферного окна, 31 августа, подписал трехлетний контракт с самарцами. В прошлом сезоне он выступал за "Крылья" на правах аренды, а права на него принадлежали "Сент-Этьену".

– Прошлый сезон мне запомнился с положительной стороны, – сказал для клубной пресс-службы Молло. – Это касается как футбола, так и жизни в России. Я вернулся с хорошими чувствами, а мои родные и близкие поддержали решение продолжить карьеру в "Крыльях". Для них важно, чтобы мне было комфортно вне зависимости от того, в России я или во Франции. Главное – быть там, где тебя ценят.

Я прилетел в Самару поздно ночью и был приятно удивлен тому, что в аэропорту меня встречали болельщики команды. Их поддержка очень для меня важна. Надеюсь, мы сможем порадовать их в этом сезоне и доставить удовольствие от футбола.

Команда тоже хорошо встретила меня. Я почувствовал, что меня здесь ждали, и это приятно. Я приступил к занятиям, но на тренировках можно быть лучшим, а в игре ничего не показывать. Главное – проявить себя в матчах. Для меня важен коллектив, результат, а личные амбиции я ставлю на второе место.

В этом сезоне под 7-м номером выступает Алан Чочиев, поэтому я взял 14-й, в честь дня рождения моей мамы. У нас был выходной, и я занимался личными делами: поменял номер телефона, записался в тренажерный зал, убрался в своей команде. В общем, ничего необычного. Под конец дня посетил любимый ресторан, а потом крепко уснул. Все идет своим чередом. Хочется выйти поскорее на поле.