Йоан Молло: "С первого дня в России поставил себе цель выиграть трофей"

Новичок "Зенита" Йоан Молло в интервью "СЭ" признался, что его целью является победа в чемпионате России. Сегодня 27-летний француз, выступавший ранее за "Крылья Советов", подписал контракт на 3,5 года с четырехкратными чемпионами России.

– У вас были другие варианты продолжения карьеры, в том числе за пределами России?

– Конечно, - ответил Молло. - Но не вижу смысла теперь о них говорить.

– Выбрав "Зенит", вы предпочли остаться в российском чемпионате?

– Так это и было моей целью. Я приехал в Россию с желанием упорно работать и расти.

– И не думали о возвращении во Францию?

– Нет. Я целеустремленный человек. Поставил себе задачу и не бросаю ее на полдороге. Работал – вот и получил вознаграждение за свой труд.

– Ваша цель – выиграть что-то в России?

– Да. Она стояла с первого дня, и я от нее не отказываюсь.

Полное интервью Молло