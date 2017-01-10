19:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Йоан Молло: "С первого дня в России поставил себе цель выиграть трофей"

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Новичок "Зенита" Йоан Молло в интервью "СЭ" признался, что его целью является победа в чемпионате России. Сегодня 27-летний француз, выступавший ранее за "Крылья Советов", подписал контракт на 3,5 года с четырехкратными чемпионами России.

– У вас были другие варианты продолжения карьеры, в том числе за пределами России?

– Конечно, - ответил Молло. - Но не вижу смысла теперь о них говорить.

– Выбрав "Зенит", вы предпочли остаться в российском чемпионате?

– Так это и было моей целью. Я приехал в Россию с желанием упорно работать и расти.

– И не думали о возвращении во Францию?

– Нет. Я целеустремленный человек. Поставил себе задачу и не бросаю ее на полдороге. Работал – вот и получил вознаграждение за свой труд.

– Ваша цель – выиграть что-то в России?

– Да. Она стояла с первого дня, и я от нее не отказываюсь.

Полное интервью Молло

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КОММЕНТАРИИ (1)
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199

Газпром, это тот клуб, с которым ты когда нибудь, что нибудь выиграешь. А может от жилетки рукава.

20:18

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