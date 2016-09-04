Французский полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло прилетел в Самару и вскоре приступит к тренировкам, информирует официальный сайт клуба. Напомним, что Молло, в последний день летнего трансферного окна, 31 августа, подписал трехлетний контракт с самарцами. В прошлом сезоне он выступал за "Крылья" на правах аренды, а права на него принадлежали "Сент-Этьену".

– Сегодня ночью французский полузащитник Йоан Молло, подписавший с самарским клубом контракт на 3 года, прилетел в Самару, – говорится в сообщении. – Несмотря на позднее время, в аэропорту "Курумоч" футболиста встречали болельщики "Крыльев". Завтра Йоан присоединится к команде и проведет первую тренировку в составе "Крыльев" в этом сезоне.

В прошлом сезоне Молло провел 23 матча за "Крылья Советов" в чемпионате России и отдал 6 голевых передач.