Йоан Молло: "Горжусь переходом в "Зенит"

Новичок "Зенита" Йоан Молло в интервью "СЭ" признался, что считает переход в клуб из Санкт-Петербурга шагом вперед. Сегодня 27-летний француз, выступавший ранее за "Крылья Советов", подписал контракт на 3,5 года с четырехкратными чемпионами России.

- Меня можно поздравить. Во вторник в час дня я подписал контракт с "Зенитом", - отметил Молло. - Это большой клуб, и переход в него – важное событие в моей жизни.

– В юности вы играли за "Монако", который переживал, правда, не самый лучший для себя период, а в последующем находились в рядах довольно скромных команд. Почему так?

– У каждого свой путь. Потребовалось некоторое время, чтобы в полной мере проявить себя. Хотя у меня в биографии был еще "Сент-Этьен". Разве это не престижный клуб?

– Больше своей историей, чем настоящим…

– Тем не менее, я воспользовался пребыванием в нем: выиграл титул – стал в 2013 году обладателем Кубка французской лиги, а также набрался полезного опыта. Теперь сумел подняться по карьерной лестнице выше и горжусь этим.

Полное интервью Молло