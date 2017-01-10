20:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Йоан Молло: "Чемпионат России - турнир, в котором имя победителя заранее не известно"

0
0
0

Новичок "Зенита" Йоан Молло в интервью "СЭ" заявил, что чемпионат России ему хорошо подходит. Сегодня 27-летний француз, выступавший ранее за "Крылья Советов", подписал контракт на 3,5 года с четырехкратными чемпионами России.

– Чемпионат России - турнир, в котором имя победителя заранее не известно, - отметил Молло. - В нем любят владеть мячом и забивать голы, не боятся играть. Считаю, футбол в этом турнире мне хорошо подходит.

– А в первенстве Франции много тактики?

– Да. Там стараются прежде всего не пропустить. Почти все команды действуют с акцентом на оборону. В этом отличие.

Полное интервью Молло

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ