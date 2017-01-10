Йоан Молло: "Чемпионат России - турнир, в котором имя победителя заранее не известно"

Новичок "Зенита" Йоан Молло в интервью "СЭ" заявил, что чемпионат России ему хорошо подходит. Сегодня 27-летний француз, выступавший ранее за "Крылья Советов", подписал контракт на 3,5 года с четырехкратными чемпионами России.

– Чемпионат России - турнир, в котором имя победителя заранее не известно, - отметил Молло. - В нем любят владеть мячом и забивать голы, не боятся играть. Считаю, футбол в этом турнире мне хорошо подходит.

– А в первенстве Франции много тактики?

– Да. Там стараются прежде всего не пропустить. Почти все команды действуют с акцентом на оборону. В этом отличие.

Полное интервью Молло