Бывший защитник "Реала" и сборной Испании, спортивный директор Испанской королевской федерации футбола Фернандо Йерро посетил академию и стадион "Краснодара", сообщает официальный сайт "быков". Почетного гостя сопровождал спортивный директор академии российской команды Максим Савостин.

В рамках визита Йерро ознакомился не только со спортивными объектами академии, но и посетил общеобразовательную школу, в которой занимаются воспитанники клуба. Также он побывал на стадионе "Краснодара".

Отметим, что 7 февраля молодежный состав "Краснодара" встретится со сверстниками из "Реала" в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА за право сыграть в 1/8 финала турнира.