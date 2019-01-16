Яйцо и "Адель Челлендж". Сложный прикол от "Локомотива"

Твиттер "Локомотива" опубликовал шуточное видео, обыгрывающее сразу два тренда последнего времени - популярного яйца и "Адель челлендж". Недавно фотография обычного яйца стала самой популярной по количеству лайков в Твиттере.

Кроме того, в соцсетях набирает популярность "Адель челлендж" - пользователи делают фото и видео, на которых один маленький предмет стоит на "сцене" перед "толпой" аналогичных предметов.

"Зачем следовать каждому тренду, если можно просто их объединить в один", - говорится в сообщении "Локо".