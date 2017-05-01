17:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ятченко сравнял счет в матче "Крылья Советов" - "Оренбург"

0
0
0
0
1

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Ятченко забил ответный мяч команды в игре 26-го тура чемпионата России против "Оренбурга" – 1:1. Футболист на 85-й минуте реализовал пенальти, назначенный за фол в штрафной гостей на форварде Сергее Корниленко.

"СЭ" ведет трансляцию матча

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Верю в Крылья

Спасибо тебе Карасев..... без тебя беглый Скрипченко так и доведет команду в пердив

17:23