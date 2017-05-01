Ятченко сравнял счет в матче "Крылья Советов" - "Оренбург"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Ятченко забил ответный мяч команды в игре 26-го тура чемпионата России против "Оренбурга" – 1:1. Футболист на 85-й минуте реализовал пенальти, назначенный за фол в штрафной гостей на форварде Сергее Корниленко.

"СЭ" ведет трансляцию матча