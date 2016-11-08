Ярошик сравнил ЦСКА с "Миланом"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в интервью "Известиям" выразил мнение, что спад армейцев связан с количеством игроков в команде. По словам хавбека, на данный момент армейцы испытывают проблемы, которые ранее были у "Милана".

- Думаю, проблемы ЦСКА связаны с их короткой скамейкой. Играть на три фронта с обоймой из 13 футболистов крайне сложно. Армейцы приучили своих болельщиков к победам, причем во всех трех турнирах. Но с таким количеством игроков, способных играть в основе, это проблематично.

- С учетом того, что у ЦСКА из-за строительства стадиона достаточно ограниченный бюджет, какие есть пути расширения состава? Брать игроков из академии?

- Мне сложно судить о том, какой уровень у молодых футболистов. Но если брать игроков, которые играют в дубле, и сразу ставить их в основу, то это будет для них слишком большим шагом вперед. Нужно все делать постепенно. Еще хочу отметить, что любому молодому футболисту будет тяжело играть в момент, когда у всех остальных игроков основы спад.

- А не рискует ли ЦСКА пойти по пути лондонского "Арсенала", который из-за постройки своего стадиона долгое время не мог позволить себе серьезные трансферы и в итоге сбавил результаты…

- Знаете, трансферы - это всегда очень сложный момент. Не всегда цена равна качеству. Посмотрите на работу селекционного отдела армейцев за последние 15 лет. Игроки покупались за сравнительно небольшие деньги, но при этом практически все сразу были готовы к игре за основу.

По работе на трансферном рынке ЦСКА, без сомнений, самый стабильный клуб России. Возможно, то, что сейчас трансферов вообще практически нет, действительно связано со строительством стадиона, и в этом можно провести аналогии с "Арсеналом". Но я бы еще сравнил ЦСКА с "Миланом", когда там многие футболисты играли примерно до 38 лет, а потом начали постепенно уходить, и у команды наступил спад.