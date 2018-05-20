Яркое флеш-интервью Евсеева. Его сделал исполнительный директор "Амкара". Видео

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев ответил на вопросы исполнительного директора клуба Дениса Маслова после второго стыкового матча с "Тамбовом" (1:0). Первая встреча также закончилась в пользу пермяков (2:0), таким образом, уральцы сохранили прописку в РФПЛ на следующий сезон.

- Как заряжал на стыковые матчи? В первую очередь, команду надо было восстановить после игр в РФПЛ. А играть мы можем и умеем, последние победы это показали, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Евсеев. - Сегодня было немного тяжеловато, манеж давит, но условия хорошие. Ребятам перед матчем сказал, что, если будут играть, как последние встречи, то задача будет выполнена. Новый контракт и планы на будущее? Зайти в раздевалку и поблагодарить ребят за сложный сезон. А мое будущее второстепенно.

Евсеев возглавил команду в марте 2018 года.