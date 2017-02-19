Яри Литманен: "Дисквалификация Еременко на два года - это очень долгий период"

Рекордсмен сборной Финляндии по количеству сыгранных матчей и забитых голов Яри Литманен подчеркнул, что двухлетняя дисквалификация полузащитника ЦСКА Романа Еременко стала огромной потерей для национальной команды. УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре 2016 года после матча Лиги чемпионов между "Байером" и ЦСКА. В организме 29-летнего игрока были обнаружены кокаин и его метаболиты. Позднее Еременко подал апелляцию, которую УЕФА рассмотрит 2 марта.

– Роман Еременко – один из лучших футболистов Финляндии, он ключевой игрок национальной команды уже многие годы, – цитирует "Р-Спорт" Литманена. – Я сам играл с Романом в сборной, мне очень нравится его игра. В Финляндии немного таких высококлассных футболистов, как Еременко. Это огромная потеря для нашей национальной команды.

Досконально я не знаю правил антидопинговых агентств. Но очевидно, что эти правила с каждым годом ужесточаются. В любом случае два года без футбола – это очень долгий период для игрока.