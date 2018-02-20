Януш Гол: "В "Амкар" меня пригласил лично Черчесов"

Хавбек "Амкара" Януш Гол рассказал о своих впечатлениях по поводу выступления в чемпионате России и поделился прогнозом на чемпионат мира.

– Российская лига определенно сильнее польской, - цитирует гола pl.sputniknews.com. - Тренеры здесь такие же требовательные, как и в Польше. Все зависит от качества и воли игроков. На мой взгляд, российская лига сильнее. Я перешел сюда, чтобы играть в более сильном чемпионате.

– А как вы попали в российский клуб?

– В тот момент, когда я играл за "Легию", я не всегда попадал в стартовый состав, а потом появилась возможность переехать в "Амкар", меня пригласил лично их тогдашний тренер Станислав Черчесов.

Раньше он видел меня в "Легии", и сначала он собирался подписать меня в "Терек", но что-то не сложилось, и когда появился вариант с "Амкаром", я сказал себе, что должен попробовать свои силы и мой трансфер в произошел.

– Вы говорите по-русски?

– Да, я могу общаться. У меня пока не высокий уровень, но для повседневной жизни хватает.

– Какие шансы у поляков и русских на чемпионате мира?

– Шансы обеих команд высокие. Им повезло с жеребьевкой. Конечно, я буду болеть за своих, но буду следить за играми россиян, потому что я здесь уже пятый год.

– Кто станет чемпионом мира?

– Трудный вопрос. Я бы, наверное, поставил на испанцев.