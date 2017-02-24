Янник Боли: "С грустью покидаю "Анжи"

Нападающий "Анжи" Янник Боли признался, что с грустью покидает махачкалинский клуб. Форвард перешел в китайский "Далянь".

– Сегодня пришло время расстаться с клубом, который меня многому научил, с которым я провел не только трудные периоды, но и замечательные и незабываемые моменты, – цитирует официальный сайт "Анжи" Боли. – Этими словами, которые не могут отразить мою грусть, хочу вам сказать спасибо. Спасибо всем болельщикам, фанатам и руководителям. С вами то, что должно было быть трудным, стало легким. Вы были со мной с первого дня и приняли меня, как члена этой большой семьи. Никогда не пожалею, что играл за великий клуб "Анжи". Горжусь тем, что мы вместе делали на протяжении многих лет. Я с тяжелым сердцем оставляю вас, желая больше успеха и радости. Спасибо большое! Ваш Янник Боли.