Янник Боли: "Прошу вас игнорировать информацию обо мне, которая появляется в прессе"

Нападающий "Анжи" Янник Боли сообщил, что у него нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому, по его словам, по вопросу касательно его перехода в другой клуб можно доверять только официальной информации. Ранее якобы агент ивуарийца Кен ван Дейк сообщил, что у Боли есть предложения из разных стран. Также появлялась информация, что форвард может перейти в ЦСКА.
- Дорогие друзья, хочу сообщить лично, что у меня нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому я прошу вас игнорировать информацию, которая появляется в прессе. Единственная реальная информация поступит только от "Анжи", – написал Боли в Instagram.
cher amis je tiens a m'exprimer personnellement sur le fait que je n'ai aucun contrat avec aucun agent . Donc je vous demanderez de ne pas porter d attention aux informations porté dans la presse , comme par exemple un eventuel depart aux pays du golf . Les seules informations reelles sont celles evoquées directement par le club de Anji . дорогие друзья, я хочу поговорить лично с тем, что у меня нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому я прошу вас не обратить внимание на информации, содержащейся в прессе, например, в качестве возможного отъезда в доме в гольф. Единственная реальная информация являются выдвинутым клуба Анжи.