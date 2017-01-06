Янник Боли: "Прошу вас игнорировать информацию обо мне, которая появляется в прессе"

Нападающий "Анжи" Янник Боли сообщил, что у него нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому, по его словам, по вопросу касательно его перехода в другой клуб можно доверять только официальной информации. Ранее якобы агент ивуарийца Кен ван Дейк сообщил, что у Боли есть предложения из разных стран. Также появлялась информация, что форвард может перейти в ЦСКА.

- Дорогие друзья, хочу сообщить лично, что у меня нет контракта с каким-либо агентом. Поэтому я прошу вас игнорировать информацию, которая появляется в прессе. Единственная реальная информация поступит только от "Анжи", – написал Боли в Instagram.