Янник Боли: "Хотел бы уйти из "Анжи", но пока нет вариантов"

Нападающий "Анжи" Янник Боли заявил, что не смог перейти в "Аль-Айн" летом из-за руководства махачкалинского клуба и отметил, что находится в поисках новой команды для себя. 29-летний француз играет за Анжи" с 2014 года, а в текущем сезоне забил всего два мяча в 11 матчах чемпионата России.

– Моя ситуация в "Анжи" достаточно сложная, – цитирует "Р-Спорт" Боли. – Когда я переходил в клуб, нашей целью был выход в премьер-лигу, я приносил команде пользу, становился лучшим бомбардиром. Сейчас я хочу уйти, потому что я не понимаю цели клуба. Когда я пришел, я слышал о таких целях, как Еврокубки, высокие места... Сейчас все изменилось. Думаю, клуб просто хочет не вылететь из РФПЛ. Если мне придется остаться, то, конечно, я буду играть за "Анжи". Хоть я и хотел бы перейти, пока у меня нет вариантов.

Когда мой переход в "Аль-Айн" был практически согласован, Сергей Кораблев запросил у клуба на 300 тысяч евро больше за мой трансфер. После этого "Аль-Айн" отказался от трансфера, а я был вынужден вернуться в "Анжи". Они сказали, что такая ситуация неприемлема и трансфер невозможен. Сейчас я тренируюсь с командой, но если появится хороший вариант, то я уйду. По-прежнему ведется работа по поиску нового клуба. Если же ничего не получится, то я останусь до конца сезона в "Анжи".