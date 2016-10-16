Янн М'Вилла: "Рубину" стало проще после первого гола"

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вилла после матча 10-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:0) отметил, что самарская команда доминировала на поле в начале игры. По его словам, казанцам помог первый гол, забитый нападающим Максимом Канунниковым.

- Матч против "Крыльев Советов" получился сложным, - приводит пресс-служба "Рубина" слова Янна М'Вилла. - Соперник доминировал в начале игры, но после нашего гола стало проще. Мы почувствовали уверенность в своих силах и повели игру. Второй тайм мы провели намного лучше и заслуженно победили. Это был мой первый матч с мая, в котором я сыграл все 90 минут. Я пропустил все сборы и поначалу было очень непросто, но сейчас я чувствую себя хорошо и готов выкладываться на все сто процентов.

- Каковы впечатления от "Казань Арены"? Атмосфера сравнима с английскими стадионами?

- "Казань Арена" – это лучший стадион, на котором я играл в России. Очень приятно играть на такой арене. Конечно, атмосфера отличается от английского чемпионата, но я впечатлен стадионом и качеством газона.