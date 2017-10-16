Янн М'Вила: "Рубину" было очень важно прервать серию поражений и выиграть"

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила после победы над "Ростовом" (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что команде было важно прервать серию поражений. Он также добавил, что рад тому, что казанцы смогли сохранить концентрацию до последних минут встречи.

Отметим, что М'Вила стал автором единственного гола в матче.

– Я очень рад как за себя, так и за команду. Было очень важно прервать эту серию поражений и наконец-то выиграть, – приводит официальный сайт "Рубина" слова М'Вилы.

– Вы забиваете в Ростове во второй игре подряд…

– Да, действительно, это повторилось. Я доволен, и спасибо Богу за то, что это случилось.

– Матч в Ростове был особенным для команды?

– На самом деле готовились в обычном порядке, как ко всем командам. Повторюсь, для нас было важно прервать эту серию поражений. Мы довольно неплохо сыграли в защите, к сожалению, в атаке было не так много возможностей забить, не реализовали ряд своих моментов. Но "Ростов" – очень стабильная команда, они очень хорошо оборонялись против нас, хорошо играли, и это был очень тяжелый матч для нас. Хорошо, что мы смогли сохранить концентрацию, в том числе и в последние минуты, смогли выдержать.