12:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Янн М'Вила: "Поддержка болельщиков на выезде очень вдохновляет"

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Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила отметил, что его команде непросто далась победа над "Уфой" в рамках 13-го тура чемпионата России (3:2). Хавбек поблагодарил за поддержку фанатов клуба, добравшихся на выездной матч.

- Эта игра была очень сложная, - сказал М'Вила в интервью клубной пресс-службе. - В первом тайме играли лучше, во втором похуже, даже несмотря на то, что было численное преимущество почти всю игру. Возможностей забить было много и у нас, и у них, но эта победа для нас очень важна. Она должна помочь нам в будущем. 

"Уфа" играла дома, и их гнали вперед трибуны, у них была сильная поддержка. Но и наших фанатов мы слышали. Это большой плюс, когда болельщики приезжают и поддерживают нас на выезде. Мы очень им за это благодарны. Это нас очень вдохновляет.

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