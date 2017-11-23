Янн М'Вила: "Нам нужна победа над ЦСКА"

Полузащитник "Рубина" Янн М’Вила настраивается на победу в матче 18-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Встреча команд состоится в Казани 26 ноября.
– После Лиги чемпионов ЦСКА будет немного уставшим, но они привыкли играть в таком ритме, – отметил француз. – Нам надо думать о своем состоянии. Мы хорошо готовы. Каждый день у нас очень хорошие тренировки. Мы готовимся к принципиальной игре. Нам нужна победа.
– Как решать проблему в атаке? Команда почти не забивает.
– Надо сказать, что у нападающих всегда есть моменты. В последнем матче хорошие шансы были у Жемалетдинова. Но вообще, это работа всей команды. Может нет и везения. Будем стараться.
– Как восприняли возвращение Наваса?
– Это очень важная фигура. Он лидер на поле и в раздевалке. Его возвращение должно помочь нам. Мы должны выиграть, в том числе, и ради него. (Артур ЕНИКЕЕВ)