Янн М'Вила: "Хотелось извиниться перед болельщиками"

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 29-го тура чемпионата России заявил, что причиной неудачной игры стало удаление в составе казанской команды. Также футболист попросил прощения у болельщиков за выступление "Рубина".
– Был довольно солидный первый тайм, во втором, к сожалению, получили красную карточку, а с такой командой, как ЦСКА, этого делать нельзя, – сказал М'Вила.
– Есть что сказать болельщикам после последнего домашнего матча в сезоне?
– Хотелось бы сказать спасибо. Конечно же, извиниться за то, что не показали всего, что от нас хотели. "Казань Арена" – лучший стадион России, и мы будем надеяться, что в следующем сезоне играть на нем мы будем лучше.
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http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6905-yann-m-vila-spasibo-bolelschikam-za-podderzhku