Янн М'Вила: "Бердыев может вывести наверх любую команду"

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила назвал Курбана Бердыева одним из лучших тренеров в России. По информации "СЭ", в ближайшее время специалист, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова", может вновь возглавить казанцев.

– Я приехал в "Рубин", когда в Казани еще работал Курбан Бердыев, – сказал М'Вила. – Это один из лучших тренеров в России. Он доказал это и в "Рубине", и в "Ростове". Он взял команду, которая боролась за выживание, и вывел ее в Лигу чемпионов. Он может вывести наверх любую команду. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Бердыев прибыл на базу "Рубина"