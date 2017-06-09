Янн М'Вила: "Бердыев может вывести наверх любую команду"

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила назвал Курбана Бердыева одним из лучших тренеров в России. По информации "СЭ", в ближайшее время специалист, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова", может вновь возглавить казанцев.
– Я приехал в "Рубин", когда в Казани еще работал Курбан Бердыев, – сказал М'Вила. – Это один из лучших тренеров в России. Он доказал это и в "Рубине", и в "Ростове". Он взял команду, которая боролась за выживание, и вывел ее в Лигу чемпионов. Он может вывести наверх любую команду. (Артур ЕНИКЕЕВ)
akylak
Бердыев и выводит почти одну и ту же команду, только с разными названиями, где основной костяк команды составляют одни и те же игроки.
11:47
MMT
Нееее, не совсем так - Бердыев может вывести наверх команду с любым названием. Но игроки во всех этих командах на 50-60% будут одни и те же))))
11:38