Янн М`Вила: "В 2012 году был интерес со стороны "Зенита"

Полузащитник "Рубина" Янн М`Вила в интервью "Реальному времени" подтвердил информацию о том, что в 2013 году мог стать игроком "КПР". Хавбек сделал выбор в пользу казанцев после личного знакомства с Курбаном Бердыевым, возглавлявшим клуб.

– Когда вы впервые переходили в "Рубин", вас сватали в "КПР". Почему выбрали казанцев, что повлияло?

– Тогда британский клуб возглавлял Харри Реднапп. Действительно, был интерес со стороны его команды. В Париже в одном из отелей я встречался с представителями "Рубина" и "КПР". А также с Реднаппом и Бердыевым. Поначалу сомневался, куда именно пойти. Не буду лукавить, в принципе, и финансовая сторона сыграла свою роль.

"Рубин" сразу заплатил авансом моему клубу, а там в команде денег не хватало. Но главное, тренерский фактор, который даже важнее. Все решило личное знакомство с Бердыевым, который сам приезжал и общался со мной. Мы друг друга поняли, и я решил пойти в "Рубин".

– Ходили слухи, что вами в то же время интересовался "Зенит". Правда ли это?

– Ну, это было не в то же время, а в 2012 году, когда встречался со Спаллетти, тогдашним тренером "Зенита". Действительно, был интерес, но в итоге не пошел туда. На тот момент не был готов к переезду в Россию.

– После ухода Бердыева, вы перестали играть за "Рубин" и начались аренды. Не сработались с тренером?

– Это не я не хотел.

– Ринат Билялетдинов?

– Когда он пришел в команду, он сказал, что он рассчитывает на меня, хотел, чтобы я играл. В итоге не играл не только я, но и многие другие были вынуждены сменить клуб. Никого из них не осталось, потому что он не хотел, чтобы они играли.