Ян Казаев: "Надеюсь, болельщики "Химок" поймут, почему я принял предложение "Тосно"

Полузащитник "Тосно" Ян Казаев поблагодарил своих бывших партнеров по "Химкам", которые помогли ему расти как футболисту. Он также отметил, что надеется, что болельщики красно-черных поймут, почему он решил сменить клуб.

– Конечно же, я хочу поблагодарить болельщиков красно-черных за их поддержку. Они всегда были рядом, даже когда у нас что-то складывалось не так. Особенно в начале сезона, – приводит официальный сайт "Химок" слова Казаева. – Они не отвернулись от команды и продолжали в нас верить. С их помощью мы начали побеждать! Я думаю, они поймут, почему я принял предложение "Тосно".

Хочу также сказать спасибо моим партнерам по команде. Они помогали мне расти как футболисту и забивать голы, и в итоге я провел свой пока что лучший сезон в карьере. Благодарю и всех тренеров, с которыми довелось работать. Спасибо за доверие и за то, что вы для меня сделали! Ну и, конечно, никогда не забуду и благодарю за их работу руководство "Химок", а также всех сотрудников клуба и нашей базы – от фотографа до поваров. Спасибо вам всем!

Казаев пополнил состав "Химок" в 2015 году и за это время провел за красно-черных 62 матча и забил 12 голов. По итогам минувшего сезона 25-летний россиянин стал лучшим бомбардиром клуба, забив восемь мячей.

Напомним, что полузащитник ранее уже выступал в составе "Тосно". В сезоне-2013/14 он провел за черно-бело-зеленых 17 матчей и забил два мяча. Клуб в следующем сезоне будет выступать в премьер-лиге.