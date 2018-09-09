Ян Дюрица: "Терри может стать лидером "Спартака"

Бывший защитник "Локомотива" Ян Дюрица, ныне выступающий за "Дуклу", поделился мнением о переходе экс-игрока сборной Англии Джона Терри в "Спартак".

- Терри – опытный и отличный футболист, долгие годы его выступления за "Челси" говорят сами за себя. Время покажет, сможет он помочь "Спартаку" или нет, - цитирует "РИА Новости" Дюрицу. - В России чемпионат сложный и тяжелый, в скорости, конечно, не сравнить с Англией, но будет непросто. Несомненно, его опыт пригодится красно-белым, но свою состоятельность надо доказывать не за счет своего имени, а на поле. Имя это одно, но "Спартак" должен побеждать.

Терри может стать лидером "Спартака". Если молодежь рядом с ним будет учиться, расти, слушать, то это будет большим плюсом для команды, футболисты будут повышать уровень своего мастерства. Вполне возможно, что на решение Терри перейти в "Спартак" мог сказаться прошедший в России чемпионат мира. У вас появились новые стадионы, болельщики стали ходить на матчи в большом количестве. Уверен, люди будут ходить на стадион не только посмотреть на "Спартак", но и на Терри.

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