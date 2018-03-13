20:36 | Футбол — РФПЛ

Ян Дюрица: "Думаю, "Локомотив" в итоге станет чемпионом"

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Экс-защитник "Локомотива" Ян Дюрица считает железнодорожников будущим чемпионом России. По его мнению, в пользу красно-зеленых – возвращение Юрия Семина​и приличный состав.

– Ваша бывшая команда "Локомотив" – чемпион России этого сезона?

– Я слежу за "Локо". Жаль, что команда проиграла "Атлетико", хотя, считаю, и показала неплохой футбол. Но нужно понимать, что "Атлетико" – топовый соперник. А в чемпионате России, думаю, "Локомотив" в итоге станет чемпионом. Видите, Семин вернулся, и железнодорожники заиграли. Плюс там очень приличный состав.

– У вас сохранилась обида за то, что с вами тогда не продлили контракт?

– Нет, нет! Ни на кого не злюсь. Просто было немного обидно, что мне до последнего момента ничего не сказали.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wako53

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

21:19

resifi

Уж лучше Локо,чем "народная команда"!!!!

20:38

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