14:10 | Футбол — РПЛ

Якушев сделал символический удар перед матчем "Спартак" - "Крылья"

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Легендарный хоккеист московского "Спартака" и сборной СССР, член Зала славы в Торонто Александр Якушев сделал символический удар по мячу перед матчем 15-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов".

Ранее с этой инициативой выступал обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер. В ноябре Якушев, никогда не выступавший в НХЛ, стал членом Зала хоккейной славы. (Александр Рогулев)

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Спартак - Крылья Советов

 

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