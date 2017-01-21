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Яковлев ушел из "Анжи" из-за понижения зарплаты

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Руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов заявил, что клуб согласился расторгнуть контракт с Павлом Яковлевым из-за интереса к нему со стороны других клубов. Сам футболист отказался подписывать новое соглашение из-за понижения зарплаты. В текущем чемпионате Яковлев сыграл в трех матчах и не отметился результативными действиями.

– Мы предложили Яковлеву пойти на понижение, он был готов на этот вариант, но в дело вмешался агент игрока, – цитирует "Р-Спорт" Даганова. – К тому же он имел предложения от других клубов, в частности от "Крыльев Советов", поэтому состоялся разговор о переходе в самарский клуб, и мы по обоюдному согласию расторгли контракт с игроком.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170121/1115208179.html

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