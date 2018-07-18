Яковлев тренируется с "Крыльями" по индивидуальной программе

"Крылья Советов" провели заключительную тренировку на сборах в австрийском Гайнберге, сообщает официальный сайт клуба. В занятии приняли участие все футболисты, включая Павла Яковлева, который восстанавливался по индивидуальной программе последние дни из-за небольшого повреждения. Хавбек, уже выступавший в составе самарцев, находится в "Крыльях" на просмотре.

Завтра "Крыльям" предстоит провести две контрольные игры с командами, представляющими вторую немецкую бундеслигу - "Эрцгебирге" и "Хайденхаймом". После второй игры самарцы отправятся в Мюнхен, откуда вылетят в Россию.

Кроме того, новички определились с игровыми номерами. Михаил Опарин выбрал номер 25, Владимир Полуяхтов будет выступать за "Крылья" под номером 2, а Никита Чичерин под номером 44. Два игрока самарцев свои номера поменяли. Евгений Башкиров теперь будет играть под номером 4, а Михаил Тихонов под номером 17.