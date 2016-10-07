Яковлев не поможет "Анжи" на протяжении четырех недель из-за травмы

"Анжи" начал подготовку к матчу 10-го тура премьер-лиги против "Терека" на базе в Раменском, сообщает официальный сайт клуба. Команда занимается без Александра Беленова, Ивана Маевского, Джонатана Менса, Бернарда Бериши и Дарко Лазича, которые находятся в расположении своих сборных.
Кроме того, в тренировочном процессе не принимают участие шесть игроков, получивших травмы. Нападающий Павел Яковлев повредил голеностоп на тренировке перед поединком с "Уралом" и теперь пропустит около четырех недель. Восстановление также продолжают Мохаммед Рабиу, Карлен Мкртчян, Габриэль Обертан, Сергей Каретник и Батраз Хадарцев.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_sigraet_tovarishheskij_match_s_cska061016/