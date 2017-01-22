Яковлев не перейдет в "Крылья Советов"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин сообщил, что экс-полузащитник "Анжи" Павел Яковлев не перейдет в команду. Хавбек, расторгнувший контракт с махачкалинцами в январе, выступал за самарцев в 2010 году и в сезонах-2011 и 2015/16. В текущем чемпионате Яковлев сыграл в трех матчах.

– В этом сезоне у нас точно не будет Яковлева, потому что в нем он заигран уже за два российских клуба – "Спартак-2" и "Анжи", – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – А что будет в следующем сезоне – мы думаем над этим вопросом.