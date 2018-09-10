Яка Бийол: "Решение перейти в ЦСКА шокировало семью"

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол в интервью клубной пресс-службе сказал, что ему было несложно решиться на переход в российский клуб. 19-летний словенец стал игроком армейцев этим летом. Он перешел в московскую команду из "Рудара".

– Что может вас расстроить?

– Я не очень люблю задумываться на эту тему. Предпочитаю относиться ко всему позитивно. Возможно, мне грустно от того, что мне предстоит уехать в Россию и расстаться с семьей и друзьями. Это меня немного расстраивает. Но я стараюсь во всем находить позитив. Поэтому не хочу задумываться о том, что мне предстоит все оставить.

– Было сложно решиться на это?

– Нет, это не было сложным решением, потому что я хотел этого. Я хотел играть в футбол. И это правильное решение. Мне нужно было это сделать. Может быть, для моей семьи это было шоком. Но и они тоже поняли меня.

Бийол провел в составе ЦСКА 7 матчей во всех турниров. На его счету голевая передача в матче за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0 д.в.).