Яка Бийол: "Ожидал только хорошего от России. Так и получилось!"

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что ожидал только хорошего от переезда в Россию. 19-летний словенец добавил, что ему нравится жить в Москве.

- Я ожидал только хорошего от России, и все оказалось именно так, - сказал Бийол в интервью клубной пресс-службе. - С первого дня и до сегодняшнего эмоции самые положительные. Привыкать пришлось: Москва – огромный город, здесь есть пробки, движение очень затрудненное, но ничего страшного. Мне все нравится.

Бийол перешел в ЦСКА летом 2018 года. В составе армейского клуба он провел 16 матчей и отметился одной голевой передачей.

Все о чемпионате России - здесь