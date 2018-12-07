19:06 | Футбол — РПЛ

Яка Бийол: "Ожидал только хорошего от России. Так и получилось!"

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Полузащитник ЦСКА  Яка Бийол заявил, что ожидал только хорошего от переезда в Россию. 19-летний словенец добавил, что ему нравится жить в Москве.

Я ожидал только хорошего от России, и все оказалось именно так, - сказал Бийол в интервью клубной пресс-службе. - С первого дня и до сегодняшнего эмоции самые положительные. Привыкать пришлось: Москва – огромный город, здесь есть пробки, движение очень затрудненное, но ничего страшного. Мне все нравится.

Бийол перешел в ЦСКА летом 2018 года. В составе армейского клуба он провел 16 матчей и отметился одной голевой передачей.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/jaka-bijol-ozhidal-ot-pereezda-v-rossiyu-tolko-khoroshego-tak-ono-i-poluchilos/

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