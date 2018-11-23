10:36 | Футбол — РПЛ

Яка Бийол: "Ахмат" в этом сезоне еще не проигрывал дома, ЦСКА хочет первым победить в Грозном"

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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против "Ахмата". Матч состоится 23 ноября в Грозном.

- "Ахмат" в этом сезоне чемпионата России еще не проигрывал дома, и мы хотим стать первой командой, которой удастся победить в Грозном, хотя будет тяжело, - цитирует пресс-служба ЦСКА Бийола. - Надеюсь, соберется полный стадион, и будет настоящая футбольная атмосфера.

"Ахмат" - ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское)

Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1065869584325054465

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