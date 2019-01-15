"Я тоже жду трансферов". Семак ответил болельщику в Инстаграме

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем Инстаграме ответил на комментарий одного из фанатов. Аккаунт semak_fan написал под одним из постов 42-летнего специалиста: "Сергей Богданович, мы ждем трансферы".

- Я тоже, - ответил Семак.

Кроме того, специалист ответил на вопрос подписчика под ником stas_matsukov о том, когда вернется в команду нападающий Александр Кокорин, в настоящий момент находящийся под стражей в СИЗО "Бутырка".

- Нам очень этого хотелось бы, надеюсь на здравый смысл, - ответил Семак.

"Зенит" занимает 1-е место в премьер-лиге, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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