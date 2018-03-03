"Я не привык проигрывать". Правила жизни и лучшие сэйвы Акинфеева

ЦСКА на своем официальном канале в YouTube опубликовал ролик, посвященный сэйвам вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева в первой части чемпионата России. Сегодня, 3 марта, армейцы проведут первый матч премьер-лиги после возобновления турнира. Соперником команды Виктора Гончаренко будет "Урал".

- Я не привык проигрывать, всегда таким себя помню, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Акинфеева. - Ты должен делать все по-честному и добиваться результата вместе с партнерами. К успеху надо идти с малых лет. Стремиться надо всегда ко всему, в любой сфере. Останавливаться нельзя нигде.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"