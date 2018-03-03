"Я не привык проигрывать". Правила жизни и лучшие сэйвы Акинфеева

ЦСКА на своем официальном канале в YouTube опубликовал ролик, посвященный сэйвам вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева в первой части чемпионата России. Сегодня, 3 марта, армейцы проведут первый матч премьер-лиги после возобновления турнира. Соперником команды Виктора Гончаренко будет "Урал".
- Я не привык проигрывать, всегда таким себя помню, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Акинфеева. - Ты должен делать все по-честному и добиваться результата вместе с партнерами. К успеху надо идти с малых лет. Стремиться надо всегда ко всему, в любой сфере. Останавливаться нельзя нигде.
alur66
Был человеком-и вдруг пошел в доверенные лица к ПУТЛЕРУ-СРАЗУ СТАЛ РЕДИСКОЙ.
15:33
SS-1525-Sergey
Пора на пенсию заработал и дать дорогу молодым, а то до 40 явно собрался в воротах стоять. Рекорды не превзойдённые поставил, что ещё нужно, чтобы встретить старость!
15:23
Kolchak
Как это не привык? У тебя рекордная серия в Лиге чемпионов по пропущеным мячам! А как испанцам слили в полуфинпле Евро 2008 забыл?
15:01
Островзаячий
lisenkoff : Я болею за Спартак. И я считаю Игоря лучшим вратарем страны, бесспорно лучшим _________У вас в Спартаке тоже есть игрок для внутреннего пользования. Это Промес. Но как только он попадает в Европу, то всё куда -то пропадает. Так и с легендой N 43. Мы же все привыкли, что оценивать себя надо в играх с лучшими представителями футбола Европы и Мира, а не стоять с Анжи на ноль.
14:54
марк де фоссен
lisenkoff- Я болею за Спартак. И я считаю Игоря лучшим вратарем страны, бесспорно лучшим. -------------------------------------------------------------не,ну это неоспоримый аргумент,чо?)) Раз ты считаешь,значит так оно и есть ! "Железная логика"(с) А так то по САБЖу скажу,что только идиот может считать сегодня Акинфеева лучшим вратарем,при наличии в нашем согазе,Селихова,Лунева,Джанаева,Гилерме. Его время,ИМХО, давно прошло.
14:35
lisenkoff
я в шоке от кол-ва дебилов на квадратный сантиметр. Я болею за Спартак. И я считаю Игоря лучшим вратарем страны, бесспорно лучшим. То что он номер один в стране лет 20 и то, что он топ вратарь сомневаться не приходится! Почему Игорь лидер сборной, лидер клуба и топ большинства вратарских рейтингов???? ну наверное потому что он дно полное???))) Идиотов масса на квадратный сантиметр.
14:20
баламошка
"Я не привык проигрывать, но проигрываю". © Игарь
13:53
zega
У этого не любящего проигрывать голкипера руки с дырой. Именно из-за личных ошибок Акинфеева сборная России неоднократно покидала крупнейшие международные турниры. Эти свершившиеся события не исправишь, даже если тыщу раз на день скажешь что не люблю проигрывать, или даже если сделаешь из этих слов тату на лбу.Неудачник. Точка.
13:46
Монте-Кристо (Мститель) .
Главное достижение в жизни Акинфеева, навеки вошедшее в книгу рекордов Гиннесса, это суперрекорд в Лиге Чемпионов. 81 гол в 42 матчах ! 42 матча подряд, в которых он пропускал голы. При этом неадекваты, а иные журналистами в стране Дураков журналистами не работают, пишут, что он лучший вратарь этого государства.
13:34
Millwall82
Надо было в Европу ехать, когда звали, глядишь и рекорда никакого не было и насмешек.
13:32
snapdragon625
Игарь только с Уралами и Амкарами герой,а как со Спартаком,так трешку вынимает
13:28
serzheo
Бгг. Еще бы, когда тебя раз за разом ставят в основу, не смотря на косяки, и поют деферамбы о незаменимости, тут волей неволей привыкнешь "выигрывать"))
13:25
zega
Акинфеев войдет в историю проигравшим голкипером, так как его рекорд по пропуску мячей в Европе навсегда останется РЕКОРДОМ, ведь его уже никто не побьет. Также он войдет в историю проигравшим как человек, т.к. к нему нет уважения у подавляющего числа болельщиков и простых людей.
13:22
Островзаячий
slavo : заячий, писать грамотно научись для начала_____ Не знал,что мы тут ЕГ по русскому сдаём. И так за грамотность наверное три, а за раскрытие темы пять с минусом.Незнакомому редактору спасибо за замечание.
13:20
Tim SuiTed
Как уже надоели эти псевдо-великие и незаменимые с непроницаемыми и суровыми лицами супер-героев.
13:13
Tim SuiTed
Я бы уже давно привык на месте Акинфеева, лукавит товарищ из ЦСКА
13:11
slavo
заячий, писать грамотно научись для начала.
13:10
Островзаячий
Я не привык проигрывать ________Но чтобы выиграть ЦСКА приходилось забивать на один мяч больше в ЛЧ в течении 11 лет. Прям как бразильцы.
13:06
Островзаячий
konklop : Герой Кореи 12:53________Как насчёт Мексики.
13:01
Леня-космос
Это он про лигу чемпионов?
12:59
konklop
Герой Кореи
12:53
марк де фоссен
Неправильный заголовок, А точность в журналистике-главное.Правильным был бы такой заголовок-"Игорь Акинфеев. Проигрывать мне не привыкать! Правила жизни и пенки Акинфеева"))
12:32
vvlki
А почему бы не выпустить ролик " Ляпы Акинфеева "???
12:31
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Рекордсмен, чо...
12:19