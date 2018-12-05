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"Я не подавала на развод!" Алана Мамаева ждет Павла из тюрьмы

Алана Мамаева у Тверского районного суда Москвы. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алана Мамаева у Тверского районного суда Москвы. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Жена полузащитника "Краснодара" Алана Мамаева в прямом эфире Инстаграма в очередной раз опровергла слухи о намерении расстаться со своим мужем. Сегодня Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил еще на два месяца арест Мамаева, а также братьев Александра и Кирилла Кокориных и друга хавбека "быков" Александра Протасовицкого по делу о двух драках в центре столицы. Если защите обвиняемых не удастся обжаловать это решение (апелляцию можно подать в Мосгорсуд в трехдневный срок), футболисты останутся в СИЗО Бутырской тюрьмы минимум до 8 февраля 2019 года.

– Я не подавала на развод, я жду своего мужа. Несмотря на всю ситуацию и все подробности, я все равно за него и решение суда считаю несправедливым, – сказала Мамаева, которая ранее поделилась с подписчиками незаконченной историей измены своего мужа.

– Это бред полный, что они находятся под стражей. Что они не могут находиться дома, – добавила также жена игрока, сегодня посетившая заседание суда и при этом отказавшаяся от комментариев после объявления вердикта.

5 декабря. Москва. Алана Мамаева около здания суда.

 

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