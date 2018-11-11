"Я не отступлю". Рианчо о своей работе в "Спартаке"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после поражения в матче 14-го тура премьер-лиги против "Уфы" (0:2) считает, что проблемы красно-белых не в тактике, не в том, как команда играет. Он также добавил, что не отступится от тактики 4-3-3.

- Если бы можно было вернуться назад, то вы бы сейчас все-равно использовали тактику 4-3-3? И если бы вы были тренером команды в следующем матче, вы бы что-то поменяли?

- Считаю, что здесь проблема не тактическая, не в том, как команда играет. 4-3-3 это то же самое, что и 4-2-3-1, только в центре треугольник перевернут. Чтобы вопросов больше не возникло - в прошлом году "Спартак" занял 12-е место в чемпионате России по пропущенным мячам. С этим нельзя поспорить, это статистика.

Не надо мои слова менять. Напишите то, что я сказал. Я говорю про статистику. Не хочу говорить, что я умнее всех, но "Ювентус", где есть Роналду и Дибала и группа нападающих, которые не отрабатывают в обороне. Почему они играют 4-3-3? Потому что в центре у них треугольник. С тремя полузащитниками в центре поля ты обороняешься лучше, чем с двумя. Могу показать вам на доске.

Я не отступлю. Доказательства результативности были в матче с "Рейнджерс", на выезде сыграли вничью, а дома выиграли. Если бы мы выиграли еще в Казани, не пропустив гол на последних секундах, то все бы говорили, что система была бы фантастической. Если мы с "Уралом" имели 18 ударов, и забили бы три, то мы бы тоже выиграли. Проблема не в системе. Сегодня по первому тайму мы могли выигрывать 2:0. (Иван Уральский)

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